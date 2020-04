Coronavirus: Fontana, progettiamo nuova normalità, dal 4 maggio via lombarda alla libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia ha messo a punto "un programma per portare alla riapertura delle attività a partire dal prossimo 4 maggio". Lo ha detto in un video pubblicato sui social il presidente Attilio Fontana, definendolo "la via lombarda alla libertà". "Stiamo progettando la nuova normalità, nel segno delle quattro 'd': distanza di almeno un metro di sicurezza tra le persone, dispositivi obbligatori, digitalizzazione con smart working obbligatorio per chi può farlo e diagnosi, grazie alla ricerca del San Matteo di Pavia", ha spiegato il governatore lombardo.(Rem)