Coronavirus: Egitto, bilancio sale a 2.505 contagi e 183 decessi

- Cinque cittadini egiziani sono deceduti nelle ultime 24 ore per complicazioni legate al nuovo coronavirus e 155 persone sono state trovate positive, portando il bilancio del paese a 183 decessi e 2.505 contagi. Lo ha annunciato in una nota il ministero della Sanità egiziano, precisando che "tutti i casi positivi sono stati ammessi in isolamento negli ospedali nel rispetto del protocollo sanitario dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il portavoce del ministero, Khaled Megahed, ha aggiunto che su un totale di 2.505 contagi, circa 751 persone che erano state precedentemente trovate positive hanno ottenuto un tampone negativo. Di questi, 553 sono stati dichiarati guariti a tutti gli effetti e hanno lasciato l'ospedale per rientrare a casa. In questa fase, le autorità egiziane hanno fatto uso di 14 dei 30 ospedali allestiti per l'emergenza sanitaria. Il ministro della Sanità, Hala Zayed, ha precisato che nel paese sono disponibili 56 ospedali per la febbre ed altre strutture che gestiscono lo smistamento dei pazienti e le diagnosi.(Cae)