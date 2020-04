Cile: coronavirus, 85 per cento dei cileni a favore della quarantena totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gran maggioranza dei cileni è a favore di una quarantena totale come misura di contenimento della pandemia del nuovo coronavirus nel paese. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio "Pulso ciudadano" relativo al mese di aprile, secondo il quale l'85,4 per cento degli intervistati si è dichiarato a favore di una misura di isolamento più restrittiva su tutto il territorio nazionale. Attualmente è in vigore invece quella che l'esecutivo definisce come "quarantena dinamica", e che in base all'andamento dei contagi istituisce le misure di isolamento solo su zone specifiche del territorio. (segue) (Abu)