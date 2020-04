Cile: coronavirus, 85 per cento dei cileni a favore della quarantena totale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a perdere punti, inoltre, il gradimento del presidente Sebastian Pinera, sceso ai minimi storici a partire dalla crisi sociale scoppiata nell'ottobre del 2019 e tuttora dato al 14,3 per cento. Al 12,9 per cento, invece, l'approvazione del governo nel suo insieme. Di contro, tra le figure pubbliche più apprezzate, con il 49,4 per cento di gradimento, figura proprio il presidente del collegio dei medici, Izkia Siches, che in più di un'occasione ha criticato lo schema di quarantena adottato dal governo e allertato sul possibile rischio di diffusione della pandemia in assenza di adeguate misure di isolamento sociale. (segue) (Abu)