Cile: coronavirus, 85 per cento dei cileni a favore della quarantena totale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure il governo si mostra convinto delle misure adottate e insiste nel valutare positivamente il sistema di "quarantena dinamica". Secondo il ministro della Salute Manalich "nei paesi in cui sono state decretate quarantene totali le popolazioni rimarranno vulnerabili e la malattia riapparirà". "Il destino di questa epidemia è che tutta la popolazione mondiale si infetterà, non c'è modo di evitarlo a meno che non appaia un vaccino", ha affermato Manalich. "Dobbiamo amministrare la pandemia in modo da non soffrire situazioni come quelle registrate in Italia, Spagna o Stati Uniti", ha aggiunto. (segue) (Abu)