Cile: coronavirus, 85 per cento dei cileni a favore della quarantena totale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre su questa linea Manalich ha ribadito la volontà del governo di Sebastian Pinera di assegnare un certificato di guarigione ai pazienti guariti dalla Covid-19. "C'è un 25 per cento di guariti che ormai non sono contagiosi e che possono essere molto utili", ha dichiarato il ministro in un'intervista rilasciata all'emittente "Duna". "Queste persone possono tornare a fare lezioni, assistere malati, aiutare persone anziane", ha aggiunto il ministro. Manalich ha quindi annunciato che il governo "sta lavorando all'identificazione di queste persone alle quali verrà dato un certificato di guarigione che attesta che non hanno obbligo di stare in quarantena o in isolamento". (segue) (Abu)