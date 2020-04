Cile: coronavirus, 85 per cento dei cileni a favore della quarantena totale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha raggiunto martedì la cifra più alta di decessi per Covid-19 in un solo giorno con dieci morti. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus è di 94, mentre i contagi sono arrivati a 8273, con 356 nuovi casi resi noti oggi. Manalich ritiene che "si è riusciti ad appiattire la curva dei contagi" e che "l'aumento dei casi non è stato così violento come si pensava". Ad ogni modo il governo ha annunciato ieri il prolungamento della chiusura delle frontiere fino al 22 aprile e l'introduzione della quarantena per altri due municipi dell'area metropolitana della capitale Santiago del Cile, El Bosque e San Bernardo, e per la città di Arica. Manalich ha ribadito la difesa della strategia "di quarantena dinamica" adottata dal governo in opposizione a quella della quarantena totale adottata da altri paesi. (segue) (Abu)