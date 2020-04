Formia: intitolati stadio di Maranola a Washington Parisio e strada adiacente a Massimo Pezzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Formia ha deliberato l'intitolazione dello stadio di Maranola alla memoria dell'allenatore Washington Parisio, e la strada di collegamento adiacente al calciatore Massimo Pezzini, due icone rappresentative della storia biancazzurra. "Le due popolari figure locali - si legge in una nota del comune di Formia - scomparse rispettivamente il 26 gennaio 2010 all'età di 76 anni e il 1 marzo 2006 a 57 anni, si erano particolarmente distinte, durante la loro esistenza, per sentimento, passione ed impegno profusi negli anni affinchè tanti giovani potessero vivere proficuamente il mondo del calcio. La decisione dell'intitolazione risale alla commissione consiliare Sport dello scorso novembre, cui parteciparono il presidente della stessa Simone Troisi, i consiglieri di maggioranza e minoranza e i promotori della richiesta che è stata accolta con entusiasmo dall'intera amministrazione. Washington Parisio è stato prima giocatore negli anni '50 del Formia e poi storico allenatore in diverse stagioni calcistiche: nel torneo '75-'76 guidò la squadra durante il campionato di serie D. Il suo nome è legato in particolare alla panchina del Formia (promozione in D negli anni '72-'73 e '84-'85, oltreché nell'87-'88, pur ripescato perché giunto secondo alle spalle della Policassino. Poi la salvezza nella C2 '79-'80 grazie ad una memorabile sfida con il Riccione all'ultima giornata: 2-1 in uno stadio strapieno". (segue) (Com)