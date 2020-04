Formia: intitolati stadio di Maranola a Washington Parisio e strada adiacente a Massimo Pezzini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Formia, nella nota prosegue: "Ha allenato anche Gladiator (serie D), Fondi e Cassino, prima delle sue ultime esperienze in Promozione con il Formia 1905 e lo Scauri-Minturno, trascinando le due compagini a due splendide salvezze. È ricordato con grande affetto e ammirazione dai tifosi formiani, in quanto allenatore in campo e fuori del campo, per la sua umanità e i suoi alti valori morali. Anche l'altro calciatore del Formia, Massimo Pezzini, è ricordato come il capitano e un vero leader, un libero d'altri tempi. Ha militato con la maglia tirrenica per un decennio, arrivando a Formia all'età di 19 anni ('69-'70) e partecipando ai campionati di serie C e serie D". "I due atleti, cui saranno intitolati lo stadio e la stradina adiacente, rappresentano la nostra città e i successi sportivi del calcio nostrano – spiega l'assessore allo Sport, Alessandra Lardo, firmataria, insieme all'assessore al Patrimonio Paolo Mazza, della proposta di delibera - Purtroppo, dovremo attendere per organizzare un evento e festeggiare questa intitolazione. Tuttavia, quando lo faremo, vorrà essere un nuovo inizio, ricordando i momenti prestigiosi del passato, con lo sguardo al futuro che deve orientarsi ai valori di questi due egregi esponenti del calcio formiano". (Com)