Sociale: comune Frosinone, su bonus spesa inizia la seconda fase

- Dopo la ripartizione della prima tranche di risorse, relative ai buoni spesa, l'amministrazione comunale di Frosinone sta dando corso all'assegnazione delle ulteriori somme per circa 300.000 euro, rispetto all'importo di euro 150.000 circa, già erogato per le 1.200 domande fino ad ora accolte. È quanto si legge in una nota del comune di Frosinone. "Le ultime domande - aggiunge - potranno essere consegnate dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso gli uffici dei servizi sociali, ubicati in via Armando Fabi (ex Mtc), fino a giovedì 16 aprile mentre, soltanto in via telematica, fino alle ore 18 della stessa giornata di giovedì, debitamente compilate, insieme alle autocertificazioni, all'indirizzo di posta elettronica: sportello.famiglia@comune.frosinone.it. Si ricorda che i cittadini che avessero già presentato la domanda online, o in formato cartaceo, per accedere al bonus spesa, non devono depositare o inviare altre istanze presso gli uffici comunali". (Com)