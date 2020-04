Nato: ministro Difesa Guerini ringrazia paesi alleati per sostegno in emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ringrazia tutti i paesi membri dell'Alleanza atlantica per il sostegno nell'emergenza coronavirus. Lo ha affermato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nell'ambito della riunione in videoconferenza con gli omologhi della Nato e il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg. "Ringrazio tutti gli alleati ed amici che hanno fornito supporto all'Italia", ha detto Guerini, come riferisce un comunicato del dicastero della Difesa. Unità e solidarietà reciprocità tra gli Alleati, rafforzamento del coordinamento in funzione anti Covid-19, mantenimento dell'operatività e della prontezza delle forze ed elaborazione delle "lezioni apprese" sono stati gli argomenti al centro dell'incontro che hanno visto, per la prima volta, anche la partecipazione della Macedonia del Nord, trentesimo Alleato. "Le nostre Forze Armate stanno svolgendo, dall'inizio dell'emergenza, una funzione determinante in supporto alle Autorità civili. Oggi, sono circa 30 mila i militari italiani impegnati che si stanno distinguendo anche in questa occasione per spirito di sacrificio, abnegazione e grande professionalità" ha dichiarato Guerini. E in merito alla neo costituita Task Force della Nato guidata dal generale Wolters, col quale il ministro si è complimentato per la leadership da subito dimostrata, Guerini ha aggiunto: "Abbiamo spesso sottolineato come la credibilità stessa dell'Alleanza passi dalla sua capacità di adattarsi a minacce e situazioni diverse. La Nato dispone di una capacità pressoché unica di pianificazione che deve essere sfruttata a pieno. Lo sviluppo di un "piano avanzato di risposta ad una crisi pandemica" consentirà di standardizzare le procedure e individuare le capacità disponibili tra gli Alleati. L'Italia è pronta a dare il suo contributo: abbiamo ricevuto tanti aiuti e vogliamo fare la nostra parte, rendendo disponibile la capacità di trasporto aereo in biocontenimento". (segue) (Com)