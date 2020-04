Nato: ministro Difesa Guerini ringrazia paesi alleati per sostegno in emergenza coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ogni caso" ha concluso il ministro "considerata la tipologia di questa crisi, un'azione non solo coordinata, ma anche unitaria con l'Unione Europea è assolutamente necessaria". Al centro del vertice anche il tema della strategia comunicativa in relazione al contributo in termini di aiuti dell'Alleanza. "Dobbiamo mostrare con decisione" ha affermato Guerini "la nostra capacità di reagire e sostenerci in ogni situazione. Vedo questa riunione come parte di una strategia comunicativa più incisiva, che valorizzi i contributi e la cooperazione in seno all'Alleanza". Riguardo ai compiti centrali Nato in Medio Oriente e Nord Africa, "l'emergenza Covid non potrà che esacerbare le situazioni di instabilità" ha dichiarato il ministro. "Dobbiamo perciò ribadire l'importanza e la continuità del nostro impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi. In particolare, in Afghanistan, il processo di riduzione della presenza di forze straniere dovrà avvenire nella massima trasparenza e condivisione delle informazioni, tenendo conto delle condizioni sanitarie ed economiche del Paese. L'Alleanza dovrà dimostrare di saper continuare ad operare per non consentire ad attori che perseguono obiettivi a noi sfavorevoli di occupare eventuali 'vuoti'. Adottando al contempo tutte le misure necessarie a tutela della salute del nostro personale", ha concluso Guerini. (Com)