- "La Regione Lazio aderisce alla convenzione con l'Abi (Associazione bancaria italiana). Ora le banche possono anticipare i soldi della cassa integrazione ai lavoratori colpiti dalle conseguenze del coronaviru. Bisogna fare presto per dare una mano a chi non ce la fa". Lo scrive su twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)