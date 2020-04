Coronavirus: Bordoni (Lega), comunità egiziana a Roma dona attraverso Car generi alimentari a Cri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità egiziana a Roma "è intervenuta con un grande gesto di solidarietà nell'emergenza Coronavirus, con una cospicua donazione di aiuti alimentari veicolata attraverso il Car (Centro agroalimentare di Roma)". È quanto rende noto, in un comunicato, Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega. "Quasi quattro tonnellate di frutta, verdura e ortaggi destinati alla Croce Rossa di Roma e a quella di Fiumicino. L'iniziativa - dichiara Bordoni, tra i promotori di questa iniziativa - è partita dalla voglia della comunità egiziana di restare attiva ed essere presente anche in questo periodo di crisi. Operazioni private di questo tipo sono di supporto alla macchina della solidarietà del Comune che appare in evidente ritardo nell'equa distribuzione degli aiuti". Atef Metwally in rappresentanza della comunità egiziana spiega: "Nella nostra comunità sono in moltissimi ad avere esercizi commerciali che operano nel settore ortofrutticolo, in un momento di crisi come questo abbiamo pensato agli aiuti alimentari come modalità più immediata di intervento". "Sono già in programma altri interventi e venerdì 24 aprile l'ambasciatore egiziano a Roma, Hisham Badr, sarà presente al Car per ribadire il sostegno che la comunità egiziana intende dare in modo costante al tessuto sociale romano così duramente colpito", conclude la nota. (Com)