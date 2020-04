Lombardia: Bolognini, garantita continuità assistenziale per disabili gravissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale lombarda ha approvato una delibera proposta dall'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini che assicura continuità assistenziale in favore dei disabili gravissimi. "In un momento di emergenza come quello in corso, Regione Lombardia ha messo in campo un impegno straordinario a favore delle persone più deboli. Abbiamo garantito ai disabili la continuità della misura B1 per i mesi di marzo e aprile, alle medesime condizioni del mese di febbraio, a prescindere dalla condizione economica Isee", spiega Bolognini in una nota. "Un provvedimento - sottolinea - che conferma la forte e costante attenzione di questa Giunta nei confronti delle persone con fragilità". Nel provvedimento è previsto il rinvio dal 30 aprile al 29 maggio 2020 del termine di presentazione delle domande al fine di garantire continuità nell'erogazione delle risorse previste dalla misura B1, dedicata alle persone disabilità gravissime. La conferma del sostegno economico in atto vale anche in caso di mancata o incompleta presentazione della domanda. "Considerate anche le segnalazioni ricevute da associazioni e singoli - spiega Bolognini -, abbiamo deciso di prorogare il termine per perfezionare le domande, così da assicurare la continuità a tutte le persone attualmente prese in carico. Si tratta di una misura assolutamente dovuta e di buon senso che permette di alleviare alcune delle difficoltà che, specialmente oggi, queste persone si trovano a fronteggiare". (segue) (com)