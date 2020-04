Lombardia: Bolognini, garantita continuità assistenziale per disabili gravissimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera approvata oggi prevede una serie di semplificazioni che faciliteranno la presentazione delle nuove istanze alla misura B1, anche in presenza di una documentazione non completa. Sarà così possibile prendere in carico da subito le persone disabili gravissime, potendo riconoscere il sostegno già dal mese successivo. "Inoltre - chiarisce Bolognini - abbiamo fornito alcune indicazioni necessarie agli ambiti e ai comuni per l'attivazione della Misura B2, dedicata alle persone con disabilità gravi. Naturalmente, abbiamo invitato Comuni ed ambiti ad agevolare la presentazione delle domande stesse e a semplificare le procedure per la partecipazione ai bandi territoriali". "Regione Lombardia - conclude l'assessore - conferma così l'impegno nei confronti dei più fragili con misure concrete. Abbiamo inoltre più volte, nei mesi scorsi, sollecitato il Governo ad aumentare gli stanziamenti per l'Fna. Un fondo istituito proprio al fine di sostenere economicamente le persone con disabilità gravi e gravissime che necessitano di assistenza domiciliare continua. Siamo consapevoli delle maggiori difficoltà che le famiglie stanno affrontando in questo momento di emergenza e continueremo a essere loro vicini con un rapporto di ascolto e vicinanza. Lo faremo anche continuando a sensibilizzare il governo, dato che, finora, i nostri appelli, e con loro anche la voce delle varie associazioni e delle singole persone con disabilità, sono caduti nel vuoto". (com)