Colombia: alto commissario per la pace all'Eln, “non è il momento di chiudere porte”

- L'alto commissario per la pace della Colombia, Miguel Ceballos, ha dichiarato che “non è il momento di chiudere porte”, in risposta alle recenti dichiarazioni del gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln), che ha respinto la nomina degli ex guerriglieri Francisco Galan e Felipe Torres come “promotori di pace”, annunciata dal governo di Bogotà. “Non è il momento di chiudere le porte, è il momento di aprirle”, ha detto l’alto commissario in un video diffuso sui canali social. “Voglio ricordare all'Eln che l'unico che può definire chi è un promotore di pace è il presidente della Repubblica, che ha tutta l'autorità costituzionale legale ed etica per farlo”, ha detto Ceballos. "Ciò che il popolo colombiano si aspetta è che l'Eln, il Clan del Golfo e la dissidenza delle Farc (...), e altri gruppi armati illegali come Los Pelusos e Los Caparros, pongano fine a tutte le azioni criminali". (segue) (Mec)