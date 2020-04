Colombia: alto commissario per la pace all'Eln, “non è il momento di chiudere porte” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eln ha respinto la nomina degli ex guerriglieri Francisco Galan e Felipe Torres come “promotori di pace”, annunciata dal governo di Bogotà. "Francisco Galan e Felipe Torres sono funzionari nominati dal governo colombiano e funzionali ai suoi piani. Pertanto, non sono in grado di svolgere un lavoro di riavvicinamento con l’Eln”, si legge in un comunicato ripreso dalla stampa locale. Il gruppo armato, inoltre, sottolinea che la sua decisione di annunciare un cessate il fuoco unilaterale non è stata imitata dal governo che, al contrario, “ha intensificato le sue operazioni militari”. (segue) (Mec)