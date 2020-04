Colombia: alto commissario per la pace all'Eln, “non è il momento di chiudere porte” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine marzo il governo colombiano ha designato Mario Pieschacon Negrini, conosciuto come "Francisco Galan", e Carlos Arturo Velandia, alias "Felipe Torres”, come "promotori di pace". La decisione è stata interpretata come un gesto di buona volontà da parte del governo, che ha ufficialmente chiuso i colloqui di pace con il gruppo armato nel gennaio 2019, dopo l’attacco alla scuola di polizia si Bogotà rivendicato dall’Eln. Parallelamente l'Eln ha dichiarato il cessate il fuoco unilaterale per tutto il mese di aprile a causa dell’emergenza provocata dalla pandemia del nuovo coronavirus, riservandosi tuttavia il diritto di difendersi da eventuali attacchi di forze armate statali, paramilitari e gruppi legati al narcotraffico. L’Eln invitava quindi il governo di Bogotà a riunirsi con la sua delegazione a L’Avana per “concordare un cessate il fuoco temporaneo bilaterale”. (segue) (Mec)