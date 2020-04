Colombia: alto commissario per la pace all'Eln, “non è il momento di chiudere porte” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'annuncio del governo, Francisco Galan, designato “promotore di pace”, insieme a Felipe Torres, è stato scarcerato. Galan era stato arrestato a fine febbraio per il sequestro di 64 persone da parte del fronte José Maria Becerra dell’Eln, avvenuto il 17 settembre del 2000 nel dipartimento di Valle del Cauca. Subito dopo la scarcerazione Galan avrebbe avuto un colloquio con la Defensoria del Pueblo della Colombia, agenzia preposta alla difesa dei diritti umani, durante il quale avrebbe lanciato un appello al gruppo armato, chiedendo di trasformare il cessate il fuoco temporaneo annunciato a partire dal primo aprile in un cessate il fuoco permanente. “Chiedo ai miei ex compagni dell'Eln di fermarsi non solo per 30 giorni. È necessario che fermiamo questo conflitto una volta per tutte e ci dedichiamo a costruire un'umanità libera dalla violenza e dal coronavirus”, ha dichiarato Galan, chiedendo ai diversi fronti della guerriglia si “dimostrare volontà di pace". (segue) (Mec)