Auto: coronavirus, Daimler produrrà fino a 140 mila maschere di protezione al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il contrasto alla pandemia di coronavirus, il conglomerato automobilistico tedesco Daimler intende produrre nel proprio impianto di Sindelfingen in Baden-Wuerttemberg fino a 140 mila maschere di protezione al giorno per i propri dipendenti. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, che cita fonti informate sui fatti. Il sistema per la produzione delle maschere dovrebbe essere pronto per l'uso entro poche settimane. Una volta realizzati, i dispositivi sanitari verranno stoccati nel magazzino centrale di Daimler a Germersheim, in Renania-Palatinato, da dove verranno distribuiti alle singole fabbriche e sedi amministrative del gruppo in tutto il mondo. Le maschere di cui Daimler non ha direttamente bisogno per le esigenze dei suoi 300 mila dipendenti su scala mondiale dovrebbero essere donate a strutture sanitarie. (Geb)