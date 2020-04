Imprese: assessore Roma, ipotesi uso spazi esterni per commercio in post emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma per favorire la ripresa delle attività commerciali in vista della fase 2 e, gradualmente, dell'uscita dall'emergenza sanitaria, sta "ragionando su come far vivere di più gli spazi esterni e meno quelli interni" delle attività commerciali. Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico, commercio e turismo di Roma, Carlo Cafarotti, intervenendo a Radio globo. L'idea è quella che "un ristorante che dovrà ridurre gli accessi ai tavoli all'interno possa sfruttare di più lo spazio esterno. Anche per le librerie non sarà difficile", e l'ipotesi è percorribile per tutti i "progetti che siano di qualità e ammissibili per utilizzare gli spazi esterni", ha aggiunto.(Rer)