Ue: Ciriani (Fd'I), Parlamento non è passerella Conte, su informativa ci sia dibattito e voto

- Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, definisce "inaccettabile che il presidente Conte abbia deciso di ricorrere allo strumento dell'informativa in vista del Consiglio europeo del 23 aprile, così da sfuggire al confronto parlamentare" e in una nota spiega: "Eravamo rimasti all'impegno che sarebbe stato ogni settimana in Parlamento per informare sull'attività dell'esecutivo e invece preferisce scappare. Domani in capigruppo al Senato Fratelli d'Italia porrà con forza la questione perché su un appuntamento così importante, tanto che il futuro dell'Europa dipende anche a questo Consiglio europeo, non è ammissibile che il Parlamento faccia da palcoscenico all'ennesimo 'one man show' del premier Conte". Perciò, conclude Ciriani, "si voti su quanto comunicherà il presidente del Consiglio e sia previsto un tempo adeguato per consentire a tutte le forze parlamentari di poter esprimere le proprie posizioni. Il premier Conte non pensi di fare passerella in Senato, questo non glielo consentiremo".(Com)