Coronavirus: Garavini (Iv), pensioni italiane all’estero saranno pagate regolarmente nel 2020

- Le pensioni italiane all’estero verranno pagate normalmente fino alla fine dell’anno corrente, anche ai titolari che non hanno potuto presentare la certificazione dell’esistenza in vita per evitare possibili contagi da Covid-19. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, vicepresidente del gruppo Italia viva-Psi e presidente della commissione Difesa. La senatrice ha valutato positivamente la “decisione congiunta di Inps e Citybank, che hanno confermato che tutti i pagamenti continueranno ad essere eseguiti per il 2020”. “I termini per la consegna dell’attestazione sono attualmente prorogati fino al 31 dicembre 2020”, ha spiegato, sottolineando che “molti connazionali temevano che non presentando la certificazione si sarebbero visti bloccare il versamento”. “Non sarà così, tutto sarà pagato regolarmente: i nostri pensionati all’estero possono stare tranquilli”, ha concluso. (Rin)