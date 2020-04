Coronavirus: Pianese (Coisp), bene Lazio su test a forze ordine, sia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese, esprime in una nota il suo apprezzamento per l’annuncio di 60mila test sierologici che verranno avviati in tutto il Lazio partendo proprio dalle forze dell'ordine. “Desideriamo ringraziare l’amministrazione della Regione Lazio -si legge nella nota- per la sensibilità dimostrata rispetto alla doverosa tutela della salute dei poliziotti e di tutti gli altri appartenenti alle Forze dell’Ordine che sono quotidianamente esposti al rischio di contagio nello svolgimento del loro servizio in favore della collettività. Ci auguriamo -conclude Pianese- che anche le altre regioni lavorino per far sì che donne e uomini in divisa siano sottoposti il prima possibile a indagini epidemiologiche. Ne va della salute di chi quotidianamente lavora per assicurare che le norme volte a contrastare la diffusione del Covid-19 vengano rispettate”. (Com)