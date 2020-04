Migranti: Commissione Ue, oggi primi 12 minori trasferiti da isole greche in Lussemburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono state oggi le prime ricollocazioni di 12 migranti minori non accompagnati dalle isole greche al Lussemburgo. Lo ha comunicato la Commissione europea che ha spiegato che 12 bambini sono stati trasferiti in Lussemburgo, nell'ambito di un programma organizzato dalla Commissione e dalle autorità greche, con il sostegno dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, per aiutare a contrastare il sovraffollamento nei centri di accoglienza in Grecia. La prossima operazione avrà luogo questo fine settimana quando circa 50 persone saranno trasferite in Germania. La Commissione ha ricordato di aver annunciato a marzo un'iniziativa specifica per ricollocare bambini e adolescenti non accompagnati dalla Grecia in altri Stati membri. Finora, gli Stati membri hanno promesso 1.600 posti. L'iniziativa si concentra principalmente su minori non accompagnati, ma può anche includere bambini con le loro famiglie con particolari vulnerabilità. Ad oggi, dieci Stati membri: Belgio, Bulgaria, Francia, Croazia, Finlandia, Germania, Irlanda, Portogallo, Lussemburgo e Lituania, nonché Svizzera, fanno parte dell'iniziativa. (Beb)