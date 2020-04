Coronavirus: compagnia aerea Emirates organizzerà test rapidi all’aeroporto di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea emiratina con sede a Dubai, Emirates Airlines, ha annunciato oggi di essere stata la prima a organizzare "test rapidi" all'aeroporto internazionale dell'emirato, per rilevare "in 10 minuti" i casi di coronavirus tra i suoi passeggeri. Gli Emirati Arabi Uniti, che hanno annunciato ufficialmente quasi 5.000 casi di infezione e 28 morti hanno sospeso tutti i voli commerciali il 23 marzo. Ma le compagnie aeree del paese, tra cui Emirates, la più grande del Medio Oriente, sono state autorizzate dalla scorsa settimana a operare un numero limitato di voli per rimpatriare gli stranieri che si trovavano nel paese. "Emirates è la prima compagnia aerea a condurre rapidi test Covid-19 in loco per i passeggeri", ha dichiarato la compagnia aerea in una nota. "I passeggeri del volo di oggi per la Tunisia sono stati tutti sottoposti a un test Covid-19 prima di lasciare Dubai", ha sottolineato la compagnia. L'esame è stato eseguito dalla Dubai Health Authority (Dha) e "i risultati erano disponibili in 10 minuti", ha affermato Emirates. La compagnia, tuttavia, non ha specificato il numero di passeggeri testati o il risultato del loro test, né cosa sarebbe accaduto loro se si fosse rivelato positivo. "Stiamo lavorando su piani per aumentare le capacità di test in futuro ed estenderle ad altri voli", ha affermato Adel al Redha, direttore delle operazioni di Emirates. Con 271 aeromobili wide-body, Emirates sta cercando di riprendere gradualmente i suoi servizi di trasporto passeggeri, la cui sospensione ha colpito particolarmente il suo personale. La società ha ridotto i suoi costi abbassando per tre mesi dal 25 al 50 per cento gli stipendi base della maggior parte dei suoi 100 mila dipendenti, la maggior parte dei quali sono lavoratori stranieri, sottolineando che questa decisione aveva lo scopo di evitare licenziamenti.(Res)