Messico: Fmi, nel 2020 debito pubblico al 61,4 per cento del pil

- A fine 2020, il debito pubblico del Messico sarà pari al 61,4 per cento del prodotto interno lordo, in robusta crescita rispetto al 53,4 per cento del 2019. È quanto stima il Fondo monetario internazionale (Fmi) tracciando, nel "Fiscal Monitor - April 2020" alcuni degli effetti della crisi legata all'emrgenza sanitaria del nuovo coronavirus. Il dato interrompe un quadriennio di cali nel rapporto tra debito pubblico e pil, ma colloca il paese nordamericano in una posizione comunque privilegiata rispetto alla media dell'America latina, il 78 per cento del pil, e a quella mondiale, il 96,4 per cento. Nella maggior parte dei paesi, i governi hanno disegnato risposte all'enrgenza basate su una forte emissione di debito, anche contro severi protocolli come quelli dell'Unione europea. Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha da parte sua più volte detto che non intende ricorrere allo strumento di nuovo debito, o a piani di incentivi fiscali, per non pregiudicare il futro del quadro finanziario. "Amlo" scommette piuttosto su un aumento della spesa pubblica in investimenti per mantenere e stimolare occupazione, e sostegno alle fasce più deboli per sostenerne i consumi ed evitare altri costi sociali. (segue) (Mec)