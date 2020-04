Coronavirus: sindacati, 20 aprile sciopero lavoratori Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine l'annuncio è arrivato. Il 20 aprile i lavoratori di Ama sciopereranno. I segretari generali di Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel di Roma e Lazio, Gian Carlo Cenciarelli, Marino Masucci e Massimo Cicco hanno deciso, congiuntamente alle Rsu aziendali e dalla sigle sindacali l'indizione dello sciopero insoddisfatti dalle parole dell'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis questa mattina in commissione capitolina Ambiente in merito alle misure di sicurezza messe in campo dall'azienda per la sicurezza dei lavoratori al tempo dell'epidemia. "Sarà ancora lunga l'emergenza - scrivono i sindacalisti - non possiamo permetterci questa inefficienza. Dopo decine di riunioni e un accordo non rispettato, dopo più di un mese di risposte evasive di Ama sulla salute e sicurezza di migliaia di dipendenti che hanno a che fare con la spazzatura in un periodo di pandemia, proclamiamo lo sciopero dei lavoratori per il prossimo lunedì 20 aprile, per 'gravi eventi lesivi della sicurezza e incolumità dei lavoratori'. Tutti i passi avanti sono stati conquistati da lavoratori e sindacati. Ma è intollerabile essere presi in giro sulla vita delle persone, che continuano a operare in condizioni inadeguate di sicurezza, mentre l'amministratore unico dell'azienda, Stefano Zaghis, dichiara trionfalmente tutto il contrario". (segue) (Rer)