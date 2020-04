Coronavirus: sindacati, 20 aprile sciopero lavoratori Ama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astensione dal lavoro riguarderà tutti i turni di lavoro, saranno garantiti soltanto i minimi di servizio. "Dopo la morte di un dipendente di Ama, e con un altro lavoratore in gravi condizioni, - aggiungono i sindacalisti - a tutt'oggi mancano misure efficaci per salvaguardare la salute dei lavoratori e non sono stati rispettati i punti dell'accordo siglato lo scorso 3 aprile; a tutt'oggi resta la chiusura delle docce per i lavoratori, effettuata in modo unilaterale dall'azienda e senza alcun parere medico-scientifico; ai lavoratori, che corrono particolari rischi biologici, viene data una sola mascherina monouso Ffp2 e Ffp3, e in seconda battuta Kn95 a settimana, da utilizzare per sei interi turni di lavoro. Non sono temi su cui si può scherzare. È vergognoso – concludono – che la salute pubblica, e quella di oltre 7mila famiglie, sia messa quotidianamente a repentaglio, tutto ciò nel silenzio assordante delle istituzioni". (Rer)