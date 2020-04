Coronavirus: Caparini, da sistema sanitario Lombardia risposta incredibile, ma va ripensato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema sanitario lombardo ha dato una risposta incredibile a un'emergenza eccezionale. Un sistema sanitario che però deve essere ripensato e organizzato in modo diverso: vedi i reparti ospedalieri solo covid e le strutture private come alberghi per ospitare temporaneamente i cittadini in isolamento o in quarantena". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini, nel consueto appuntamento in streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. (Rem)