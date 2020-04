Coronavirus: Zingaretti crea "Task force velocità" per attuare pacchetto misure emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio crea la "Task Force Velocità", una cabina permanente di monitoraggio per accelerare l'azione amministrativa e l'erogazione di tutte le risorse stanziate nel pacchetto 'Regione vicina', varato il 4 aprile dalla Giunta regionale per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Coronavirus. Il gruppo di lavoro sarà composto dal capo di Gabinetto, assessori, direzioni regionali e Lazio Innova. Il presidente Zingaretti ha deciso inoltre di scrivere oggi ai dipendenti della Regione Lazio e di Laziocrea proprio per ringraziarli dello straordinario lavoro svolto, anche nei giorni festivi di Pasqua e Pasquetta, in particolare sulle pratiche per la Cassa integrazione in deroga. Inoltre, sempre in mattinata, si è svolta la teleconferenza della cabina di monitoraggio con tutti gli assessori e le direzioni coinvolti. Dalla documentazione puntuale presentata è emerso che tutte le misure si stanno attuando nella massima velocità e senza impedimenti. (segue) (Com)