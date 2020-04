Coronavirus: Zingaretti crea "Task force velocità" per attuare pacchetto misure emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato monitorato in particolare lo stato di avanzamento delle tre misure di maggiore impatto sulle comunità del Lazio: Cassa integrazione in deroga, per il sostegno al reddito dei lavoratori; Pronto cassa, prestiti per imprese e professionisti; Buono Spesa, per le famiglie in difficoltà. Per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, sono arrivate ad oggi alla Regione Lazio oltre 53.000 domande di cassa in deroga. Oltre 31.000 sono le domande coperte dalla prima quota di riparto assegnata dal ministero del Lavoro, delle quali oltre la metà è stata già lavorata. Le restanti domande saranno lavorate e inviate all'Inps entro la fine del mese. Inoltre, per velocizzare l'erogazione delle risorse è stato costituito un tavolo con Abi e parti sociali: le banche anticiperanno alle famiglie il contributo per la Cig, che potrà essere quindi erogato già nei prossimi giorni. Per quanto riguarda lo Sviluppo economico, è stato fatto il punto in particolare su "Pronto cassa", il piano per sostenere la liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio con prestiti di 10mila euro a tasso zero. Sulla misura sono già state già compilate e firmate oltre 8.500 domande e altre 12.000 sono in fase di compilazione. Secondo il cronoprogramma e soprattutto grazie alla semplificazione delle procedure, si prevedono tempi d'istruttoria molto brevi: le prime risorse possono essere erogate verso la metà del prossimo mese. (segue) (Com)