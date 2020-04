Coronavirus: Zingaretti crea "Task force velocità" per attuare pacchetto misure emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Buono spesa, a cui la Regione ha destinato 19 milioni di euro, si è conclusa la realizzazione della pagina web per la raccolta online delle domande, in capo ai singoli Comuni, e dell'avanzamento degli interventi. Oggi sarà sperimentata la funzionalità con alcuni comuni campione e il sito sarà operativo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda l'azione complessiva del Pronto intervento sociale, è stata inoltre fissata un'attività di monitoraggio in capo al Comune di Roma e ai distretti che dovrà essere portata a conoscenza della Regione con cadenza settimanale. Zingaretti ha infine fissato per l'inizio della prossima settimana una nuova riunione della "Task force velocità" per continuare a monitorare il pacchetto "Regione vicina" e stringere il più possibile sui tempi di attuazione. (Com)