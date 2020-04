Coronavirus: in Lombardia 827 nuovi positivi, diminuiscono terapie intensive (-34)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia i casi positivi al coronavirus sono 62.153 con 827 casi in più rispetto a ieri. I ricoveri in terapia intensiva sono a oggi 1.073, in diminuzione di 48 unità. I decessi sono aumentati di 235 arrivando a un totale di 11.377. Sono i dati illustrati nel consueto appuntamento in streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Per quanto riguarda i dimessi dagli ospedali le persone guarite sono arrivate a 37.659, + 674 nelle ultime 24 ore. Scendono anche i ricoverati non in terapia intensiva con una decrescita nelle ultime 24 ore di 34 pazienti rispetto a ieri. (Rem)