Coronavirus: 277 nuovi casi e 83 decessi in Emilia Romagna

- "In Emilia-Romagna sono 21.029 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto a ieri. Per la prima volta, però, salgono di più le guarigioni: se ne sono infatti registrate 395 di nuove". Lo ha comunicato la Regione Emilia Romagna nel consueto bollettino sull'emergenza coronavirus: "I test effettuati hanno raggiunto quota 106.149, 4.253 in più rispetto a ieri. Complessivamente, 8.966 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-50 rispetto a ieri). 325 i pazienti in terapia intensiva: tre in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 85). Le persone complessivamente guarite salgono a 4.664. Purtroppo, si registrano 83 nuovi decessi: 41 uomini e 42 donne".(Ren)