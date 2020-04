Corea del Sud: exit poll, si profila netta vittoria per il Dp del presidente Moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Dp) della Corea del Sud, guidato dal presidente in carica Moon Jae-in, dovrebbe ottenere una vittoria schiacciante alle elezioni legislative odierne: in base agli exit poll pubblicati dall’emittente pubblica “Kbs”, infatti, la coalizione guidata dalla prima forza politica del paese otterrebbe tra i 155 e i 178 seggi su 300 nella nuova Assemblea nazionale. La principale forza d’opposizione, Partito unito del futuro (Ufp), potrebbe contare invece tra i 107 e i 130 deputati nel nuovo parlamento. Simili gli exit poll pubblicati da altre due emittenti locali, “Mbc e Sbs”. Le elezioni parlamentari in Corea del Sud sono le prime al mondo a svolgersi nel pieno della pandemia di coronavirus. Se i risultati venissero confermati, Moon potrebbe tentare di rilanciare la propria politica di dialogo con la Corea del Nord e affrontare da una posizione più solida il braccio di ferro con gli Stati Uniti in merito alla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa nella Penisola coreana. Soprattutto, Moon potrebbe finalmente ambire a concretizzare gli ambiziosi piani di riforma economica tesi a ridurre il peso e l’influenza dei grandi conglomerati a conduzione familiare, noti come “chaebol”. In virtù delle loro dimensioni, tali colossi industriali hanno limitato la flessibilità dell’economia nazionale e influenzato, anche in modo illecito, gli indirizzi politici del paese: ne ha dato prova lo scandalo che nel 2017 ha portato alla destituzione del predecessore di Moon, la conservatrice Park Geun-hye, e che ha coinvolto i vertici di diversi chaebol. (segue) (Res)