Corea del Sud: exit poll, si profila netta vittoria per il Dp del presidente Moon (4)

- I chaebol sono consapevoli che le elezioni parlamentari di oggi potrebbero preludere ad un mutamento sistemico a suo modo storico e guardano con profonda apprensione al responso delle urne. Il Dp potrebbe affermarsi come partito di maggioranza relativa all’Assemblea nazionale sudcoreana. Se il Partito democratico riuscisse ad ottenere autonomamente anche la maggioranza assoluta, come previsto da alcuni dei sondaggi, Moon avrebbe la strada spianata per riformare la Legge commerciale, introducendo misure che limitino il potere dei grandi conglomerati. Secondo Scott Seaman, direttore per l’Asia del think tank Eurasia Group, “Una vitoria del Dp eviterebbe a Moon di diventare una ‘anatra zoppa’, e lo sosterrebbe nei suoi sforzi di mantenere una robusta spesa pubblica, espandere i programmi di sicurezza sociale e portare avanti, pur se lentamente, la riforma del settore aziendale”. Una vittoria alle elezioni di oggi aumenterà anche le probabilità che al termine del singolo mandato quinquennale concesso a Moon dalla Costituzione, gli succeda un altro capo dello Stato di orientamento progressista. Ad oggi, qualunque riforma della Legge commerciale è vincolata alla collaborazione della coalizione conservatrice Ufp. (Res)