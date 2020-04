Coronavirus: accordo Abi Lombardia-Regione su Fondo di garanzia per anticipo cig in deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo dell’Abi ha approvato oggi la sottoscrizione tra la commissione regionale Abi Lombardia, la Regione Lombardia e le parti sociali dell’accordo relativo all'anticipazione della cassa integrazione salariale, anche in deroga. "In coerenza con la convenzione nazionale in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 23/2020 – sottoscritta dall’Abi il 30 marzo 2020 presso il ministero del Lavoro – l’accordo con la Regione - si legge nella nota dell'Associazione bancaria italiana - prevede un rafforzamento degli interventi di anticipazione attraverso l’istituzione di un Fondo di garanzia dei debiti relativi alle anticipazioni, che consente l’attivazione tempestiva di interventi volti a supportare la disponibilità del reddito dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nelle more del pagamento diretto da parte dell’istituto previdenziale". Nello specifico, tramite opportuno avviso pubblico della Regione Lombardia, si stabiliranno le modalità di accesso delle banche al suddetto Fondo di garanzia. "Vengono inoltre introdotte - continua l'Abi - misure per il monitoraggio delle domande, così da avere immediata informazione circa l’eventuale saturazione delle disponibilità finanziarie. Al fine di dare maggior certezza al processo, l’accordo prevede l’impegno della Regione a fornire alle banche aderenti le necessarie informazioni sulle situazioni che possono essere oggetto di anticipazione". (com)