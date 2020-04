© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla compagnia Air Italy nel Cura Italia sono "previsti gli ammortizzatori sociali" e "in settimana è previsto un incontro con i liquidatori" per un confronto sulle manifestazioni di interesse rispetto alla compagnia aerea. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un collegamento su Facebook con la "Scuola di Politiche".(Rin)