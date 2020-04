Coronavirus: D'Incà, nessuna scorta straordinaria dispositivi sicurezza per palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo a una interrogazione sulle attività di approvvigionamento di presidi sanitari e di dispositivi di protezione individuale, effettuate già dal mese di febbraio 2020, ad uso della presidenza del Consiglio dei ministri, ha chiarito: "gli acquisti cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, riguardanti bombole di ossigeno, defibrillatori e camici sono stati effettuati nel quadro di una ordinaria programmazione dei fabbisogni del presidio sanitario della Presidenza del Consiglio dei ministri, che non ha nulla a che vedere con questa fase di emergenza". Inoltre "i materiali di cui sopra non costituiscono 'scorte clamorose'", come sostenuto da alcuni organi di stampa, "né tantomeno sono frutto di valutazioni 'egoistiche' effettuate dagli uffici della presidenza del Consiglio". Questo è "dimostrato dal fatto che la data della determina di approvvigionamento risale al 14 novembre 2019, a fronte di una richiesta della responsabile dell’Ufficio sanitario del luglio 2019". La consegna, invece, "è avvenuta alcuni mesi dopo. In particolare, il 25 febbraio 2020, sono state consegnate le bombole d’ossigeno, e il successivo 20 marzo i defibrillatori. Anche l’acquisto dei farmaci e mascherine rientra "nel quadro di una ordinaria programmazione dei fabbisogni del presidio sanitario" di palazzo Chigi, "e non riguarda questa fase di emergenza". Quanto all’utilizzo, ha spiegato "le mascherine sono poste a disposizione di tutti i lavoratori che, per ragioni di spazio o di mansioni, non sono in condizione di rispettare le prescritte distanze di sicurezza durante l’espletamento delle loro funzioni. Infine, le mascherine sono poste a disposizione anche di ospiti che intervengono in riunioni che si svolgono negli uffici della presidenza del Consiglio, come possono confermare i medesimi rappresentanti dei partiti di maggioranza e di opposizione che hanno preso parte alle riunioni svolte a palazzo Chigi". (Rin)