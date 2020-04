Coronavirus: test per 60mila di forze dell'ordine nel Lazio, oggi riunione in prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Test per 60mila appartenenti alle forze dell'ordine del Lazio. E' stato deciso questa mattina nel corso di una riunione operativa convocata dal prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, in collaborazione con la Regione Lazio a cui hanno preso parte il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e i rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, per l’Esercito gli uomini impegnati in ‘Strade sicure’ e L’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. “Di assoluto rilievo è l’iniziativa assunta dalla Regione, tesa a sottoporre ad indagine epidemiologica gli operatori della sicurezza e del soccorso, impegnati quotidianamente a difesa delle libertà democratiche e che oggi, nel difficile contesto dell’emergenza sanitaria, garantiscono il pieno rispetto delle regole - dichiara nella nota il prefetto di Roma -. Un grazie dunque al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato per la sensibilità dimostrata verso le forze di polizia e i Vigili del fuoco che, di fatto, realizza la tutela dell’intera collettività”. (segue) (Com)