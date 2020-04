Coronavirus: test per 60mila di forze dell'ordine nel Lazio, oggi riunione in prefettura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio ringraziare i rappresentanti delle forze dell’ordine per l’ampia condivisione ottenuta – ha commentato il presidente Zingaretti – Stiamo mettendo in campo un programma di sorveglianza importante che coinvolgerà circa 60 mila persone”. “Nella riunione è stato illustrato il programma di sorveglianza epidemiologico basato sui test sierologici la cui sperimentazione è stata svolta dall’Inmi Spallanzani e dal policlinico di Tor Vergata. Operativamente il personale delle forze dell’ordine verrà sottoposto ai test secondo modalità decise da ogni corpo di appartenenza per definire con maggior precisione la situazione epidemiologica e guidare interventi di controllo mirato, basati sulla ricerca di anticorpi su aree a rischio più elevato. Questa strategia è stata decisa dal servizio sanitario regionale del Lazio per capire la circolazione virale e la necessità di assicurare interventi di sorveglianza sanitaria. È un impegno rilevante ma che consideriamo strategico”, dichiara l’assessore D’Amato. (Com)