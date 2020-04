Rai: Pluralismo e libertà, inutili polemiche di Fedeli contro Tg2, stupisce silenzio Usigrai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lasciamo volentieri alla parlamentare del Pd, Fedeli, la triste polemica sulla conta dei morti nelle residenze per anziani. Non è questo che ci interessa. A noi interessa che gli anziani vengano salvati. Ed è a questo che dovrebbe pensare la Fedeli. E’ il suo compito ed è il compito della politica in generale". Lo hanno dichiarato in una nota, Americo Mancini ed Elisa Billato dell’esecutivo Usigrai, ed esponenti di Pluralismo e libertà. "Il nostro compito - hanno proseguito Mancini e Billato - è quello di svolgere al meglio il lavoro del servizio pubblico nell'informazione. Ed è quello che sta facendo la Rai in questo periodo. Così come è quello che sta facendo il Tg2 che ha acceso i riflettori su una regione importantissima per l’Italia, la Toscana. Si metta l’anima in pace la Fedeli. Libertà di stampa e tutela del lavoro dei giornalisti sono uno dei fondamenti costituzionali della nostra Repubblica. Colpisce piuttosto, ancora una volta, il silenzio su questa vicenda della maggioranza dell'Usigrai che, in altre occasioni, invece non ha perso tempo nel difendere colleghi di altre testate bersaglio di attacchi paragonabili a quello della Fedeli. Ed il problema non è rappresentato da questi colleghi che stanno facendo in maniera eccellente questo lavoro ma questo logoro doppiopesismo della maggioranza dell'Usigrai , tutto politico e per nulla sindacale", hanno concluso gli esponenti di Pluralismo e libertà. (Ren)