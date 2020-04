Ue: Licheri (M5s), basta polemiche controproducenti sul Mes, concentriamoci su eurobond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama, il senatore del Movimento cinque stelle Ettore Licheri, afferma: "l’Italia sta affrontando il negoziato più difficile dell’intera storia contemporanea europea: la creazione di uno strumento finanziario di debito condiviso tra tutti i Paesi membri per uscire dalla crisi economica innescata dalla pandemia. E' su questo, non su altro", prosegue il parlamentare in una nota, "che si gioca il futuro dell’Europa e con essa dell’Italia. Chi continua a dibattere di Meccanismo europeo di stabilità non ha capito la gravità del momento è non ha ascoltato le parole di Conte: il Mes non interessa l’Italia e se interessa ad altri Paesi membri si accomodino. L’Italia lavora invece perché l’Europa metta subito in campo un fondo straordinario da almeno 1500 miliardi per fronteggiare la recessione". Licheri, poi, osserva: "Altro che Mes: ogni polemica su questo rischia solo di essere controproducente perché indebolisce la posizione dell’Italia e l’importanza del nostro progetto di riforma delle politiche europee. La maggioranza resti concentrata su un unico obiettivo: l’immediata attivazione di un Fondo di ripresa da 1,5 trilioni di euro ricavati dall’emissione di eurobond".(Com)