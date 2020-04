Energia: ministro russo Novak, parametri nuovo accordo Opec+ soddisfano interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parametri del nuovo accordo dei paesi Opec+ sulla riduzione della produzione di petrolio a livello globale soddisfano pienamente gli interessi dell'economia e del bilancio della Federazione Russa. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia russo, Aleksander Novak, in una riunione con il presidente Vladimir Putin e con i membri del governo. "Gli attuali parametri degli accordi soddisfano pienamente gli interessi della Russia in termini di effetti sull'economia e sul bilancio russi", ha affermato Novak. Circa 10 paesi non appartenenti all'Opec + si sono dichiarati pronti a sostenere gli sforzi per bilanciare il mercato petrolifero globale, ha aggiunto il ministro Novak. "Vorrei anche sottolineare che oltre ai paesi Opec+ che hanno partecipato all'accordo, circa altri 10 paesi hanno annunciato la loro disponibilità a sostenere gli sforzi per bilanciare il mercato mondiale", ha dichiarato Novak. I paesi dell'Opec + il 12 aprile hanno raggiunto un accordo sulla riduzione della produzione di petrolio di 9,7 milioni di barili al giorno tra maggio e giugno, 7,7 milioni nella seconda metà dell'anno e 5,8 milioni ulteriormente entro la fine di aprile 2022. (Rum)