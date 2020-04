Slovacchia: coronavirus, Unione dei comuni chiede di partecipare alle riunioni del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione delle città slovacche (Ums) ha chiesto al governo di essere presente a ciascuna delle sue riunioni fornendo all'esecutivo informazioni immediate su quello che sta accadendo nelle città e nei villaggi in questi giorni della crisi. L'Ums vuole anche essere membro a pieno titolo con il diritto di voto poiché il 99 per cento delle sue decisioni riguarda città e comuni. Lo ha annunciato oggi il presidente dell'Unione e il sindaco di Trencin Richard Rybnicek al termine di una riunione dell'Ums a Banska Bystrica. "Offriamo assistenza governativa. Siamo in prima linea sin dall'inizio della lotta contro il coronavirus e in contatto con i nostri cittadini. Vediamo gli sforzi del governo per cercare di risolvere le cose ma il fatto che i governi locali e Ums non siano coinvolti nelle riunioni del governo e nella gestione della crisi, spesso causa caos. Se il governo accetta la nostra proposta le informazioni sul territorio saranno chiare, comprensibili e genereranno meno disinformazione", ha sottolineato Rybnicek. (Vap)