Olimpiadi 2026: Spadafora, sport è motore per ripartenza economica e sociale del Paese

- Il ministro per lo Sport, Vicenzo Spadafora, in seguito all'approvazione oggi del decreto Olimpiadi a Montecitorio commenta in una nota: "Oggi la Camera dei deputati ha mandato un messaggio di unità e di speranza al Paese. Dopo un appassionato e sinergico lavoro di tutte le forze politiche, sia in Commissione che in Aula, è stata approvata con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari la Legge di conversione del Decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sulle Finali Atp di Torino e contro la pubblicizzazione parassitaria. Ringrazio - prosegue - tutti i colleghi parlamentari e il relatore De Menech per l’importante lavoro svolto. Sono particolarmente felice che nel corso del lavoro in Commissione si sia potuto reinserire il Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica, che ho sempre ritenuto un organo innovativo e fondamentale". (segue) (Com)