Olimpiadi 2026: Spadafora, sport è motore per ripartenza economica e sociale del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Sport, a cominciare dallo Sport di base per tutti e dalla sua capillare rete sul territorio, sarà - aggiunge Spadafora - un motore per la ripartenza economica e sociale del nostro Paese, in particolar modo nelle regioni maggiormente colpite dal Coronavirus, e avrà importanti ricadute occupazionali per le giovani generazioni. Il voto di oggi dimostra che l’Italia di fronte alle emergenze e alle opportunità riesce a fare squadra, e confido che anche al Senato si potranno creare le condizioni per una rapida approvazione definitiva della Legge". Il ministro quindi informa: "Non conosciamo ancora i nomi dei nostri campioni che tra 6 anni gareggeranno alle Olimpiadi ma, di certo, avremo maggiori possibilità di trovare e coltivare talenti se riusciremo a valorizzare lo sport partendo proprio dalla base e permettendo l’accesso ai nostri giovani, soprattutto a quelli in difficoltà economica". (Com)