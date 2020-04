Energia: ministro russo Novak, calo medio domanda petrolio vicino all'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo della domanda mondiale di petrolio entro la fine dell'anno potrebbe raggiungere i circa otto milioni di barili al giorno, che rappresentano quasi l'otto per cento del mercato globale. Lo ha affermato il ministro dell'Energia russo Aleksander Novak, in una riunione con il presidente russo Vladimir Putin e con i membri del governo. "Il calo della domanda per l'anno potrebbe raggiungere una media di circa otto milioni di barili al giorno, che rappresenta quasi l'8 per cento del mercato petrolifero mondiale", ha dichiarato Novak. (Rum)